Ein Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums Iden hat Proben von dem toten Tier genommen, das in Vehlgast-Kümmernitz gefunden wurde.

In Damerow unweit von Havelberg wurde diese Woche ein Schaf gerissen. Ist ein Wolf der Verursacher?

Damerow. - Hat der Wolf in Damerow unweit von Havelberg ein Schaf gerissen? Der Verdacht liegt nahe, beobachten Jäger doch oft im Bereich Vehlgast-Kümmernitz Wölfe. Ob es sich bei dem Fall, der sich am Mittwoch in dem kleinen Dorf ereignet hat, tatsächlich um einen Wolf handelt, muss jedoch noch untersucht werden.