Unternehmer aus dem Altkreis Havelberg besuchen vor ihrem Stammtisch Lehmbaufirma in Hohengöhren und erfahren dort viel Interessantes.

Hohengöhren. - Über ein Produkt, das deutschlandweit nur in Hohengöhren produziert wird, erfuhren die Teilnehmer des Unternehmerstammtisches im Elb-Havel-Winkel Näheres: Im Gewerbegebiet werden leichte Trockenbauplatten in drei Stärken hergestellt. Sie bestehen vor allem aus Lehm, der in der Elbaue gewonnen wird. Diesem werden zwecks besserer Stabilität und Verarbeitung Fasern aus Chinaschilf und Hanfschäben beigemischt.