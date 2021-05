Diabetiker finden in Schönhausen alles unter einem Dach

Schönhausen - Hier gibt es mit der Hausarztpraxis von Dr. Carola Lüke und Boris Kislov nicht nur zwei Diabetologen unter einem Dach, sondern auch ein Schulungszentrum, eine podologische Fußpflegepraxis und einen Orthopädieschuhmachermeister, der auf die Probleme von Diabetikern spezialisiert ist. Das Team wird durch Frau Dr. Richter als hausärztliche Internistin unterstützt.

Eigentlich war geplant, den neu geschaffenen Bereich im Nebengebäude des Bürgerzentrums – hier befindet sich seit 2012 die Arztpraxis – nach dem Einzug einzuweihen. Aber erst zogen sich restliche Bauarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude, das zum einstigen Bismarckschen Gut II gehört, hin, dann kam Corona. An eine feierliche Einweihung war also nicht zu denken. „Unsere Partner haben sich inzwischen gut eingearbeitet. Die Patienten schätzen es sehr, hier alles vor Ort zu finden“, ist Dr. Carola Lüke mit der Entwicklung sehr zufrieden. „Durch die diabetologische Schwerpunktpraxis mit Fußambulanz stieg der Bedarf an orthopädieschuhtechnischer Mitbetreuung.“ Sie suchte daraufhin den Kontakt zum Magdeburger Orthopädieschuhmachermeister, um die Möglichkeit einer Sprechstunde in Schönhausen abzuklären.

So sparen sich die Patienten weite Wege.

Podologin Monika Tuchen behandelt die Füße der Erkrankten und Volker Herbst kümmert sich auf entsprechendes Rezept vom Arzt um die passenden Schuhe und/oder Einlagen. Denn durch die Nervenschädigungen an den Füßen von Diabetikern ist eine spezialisierte Versorgung mit entsprechendem Schuhwerk notwendig. Kam Volker Herbst aus Magdeburg zunächst lediglich zur Beratung der Patienten in die Praxis, zeigte sich rasch, dass ein deutlich größerer Bedarf bestand. Es sollte mehr als nur Beratung sein. So kam der Ausbau des Nebengebäudes, das der Gemeinde Schönhausen gehört und lange leer stand, gerade recht. Hier hält Volker Herbst nun einmal wöchentlich einen Sprechtag ab – nicht nur für Diabetiker, sondern alle, die Probleme mit den Füßen und daraus resultierend auch mit dem gesamten Haltungsapparat haben. Zur Befundung gibt es eine Gangstrecke und Volker Herbst, der 38 Jahre Berufserfahrung hat, führt funktionelle Tests durch und nimmt per Scanner einen Fußabdruck. „Daraus ergibt sich, wie ich die Hilfsmittel, also Einlagen oder orthopädische Schuhe, gestalte.“ Das erfolgt dann bei Partnern beziehungsweise in der Werkstatt der Hauptstelle in Magdeburg. Den letzten Schliff an den Einlagen gibt es an den in Schönhausen stehenden Maschinen. 90 Prozent seiner Kunden sind Diabetiker.

Die Schulungsküche im Erdgeschoss des Nebengebäudes wird mit entsprechendem Corona-Hygienekonzept rege genutzt. Hier lernen Diabetiker in mehreren Schulungseinheiten den Umgang mit der Erkrankung im Alltag,und auf die Krankheit abgestimmte Gerichte zuzubereiten.

Durch die Physiotherapiepraxis von Karola Mund wird das medizinische Angebot in Schönhausen komplettiert, denn hier liegt die Fachkompetenz für die Diabetesprävention durch Bewegung und die Reduktion von körperlichen Beschwerden bei diabetologischen Folgeerkrankungen, berichtet Dr. Lüke.

Im Obergeschoss des Hauses, in dem sich einst die Verwaltung der Schönhauser Schule befunden hatte, ist das Archiv der Verwaltung der Verbandsgemeinde untergebracht.