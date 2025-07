Voll Haus am Mittwochabend im Havelberger Dom: Das Ensemble aus Großbritannien lockt viele Besucher an.

Die „Queen’s Six“ vom Schloss Windsor füllen den Dom in Havelberg

The Queen's Six bei ihrem Auftritt im Dom zu Havelberg.

Havelberg. - Mit ihren wunderbaren Stimmen haben „The Queen’s Six“ am Mittwochabend die Besucher im Dom zu Havelberg fasziniert. Sowohl klassische Musik vom Mittelalter an als auch moderne Titel erklangen in dem Konzert.