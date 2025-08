Der Schwiesauer Elias Spalik vermietet seit mehr als fünf Jahren mit seiner Firma „Huhn to Go“ besonders in der Altmark und in Magdeburg das Federvieh. Doch jetzt ist die Grenze erreicht.

Schwiesau. - Obwohl sie keine Zugvögel sind, verschlägt es mehr als 30 Hühner aus dem Stall des Schwiesauers Elias Spalik seit über fünf Jahren regelmäßig in die Ferne. Sie finden unter anderem in und um die Landeshauptstadt Magdeburg sowie in der Altmark ein neues Zuhause auf Zeit. Elias Spalik vermietet seit 2020 die gackernden und pickenden Tierchen mit seiner Firma „Huhn to Go“.