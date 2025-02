Die Region an Elbe und Havel braucht eigene Initiative

Schönhausen. - Was war in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land im Jahr 2024 wichtig und was hat die Menschen bewegt? Volksstimme-Reporter Max Tietze hat mit Bürgermeisterin Steffi Friedebold (parteilos) über Erreichtes und Geplantes gesprochen.