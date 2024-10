Ein buntes Pogramm, Clown Tommy und Gewinne sind vorbereitet für das Drachenfest in Havelberg. Die Volksstimme gehört zu den Einladenden.

Clown Tommy ist beim Drachenfest in Havelberg wieder mit von der Partie. Er modelliert Luftballons und zaubert auf der Bühne.

Havelberg. - Das Havelberger Drachenfest findet am Sonnabend, 12. Oktober, statt. Zum Ausklang der Herbstferien können Klein und Groß die bunten Flieger über den Havelwiesen steigen lassen. Von 14 bis 17 Uhr ist im Modellsportzentrum in der Rathenower Straße für Abwechslung gesorgt. Jugendzentrum, Modellflugclub „Otto Lilienthal“ und die Volksstimme heißen dazu willkommen.

Auf Einladung der Zeitung zaubert Clown Tommy aus Tangermünde wieder auf der Bühne für die kleinen und großen Zuschauer und modelliert aus Luftballons Tiere und Figuren. Die Volksstimme sponsert auch die zehn Preise, die es zu gewinnen gibt. Fünf für die Teilnehmer am Drachenfest und fünf für diejenigen, die an der Malstraße kreativ werden. Diese bereitet das Jugendzentrum wieder vor. Die Jugendfeuerwehr präsentiert sich beim Drachenfest und zeigt, was sie alles macht. Nachwuchs ist dort stets willkommen. Hüpfburg und Kinderschminken sind ebenfalls geplant.

Zum Start des Drachenfestes lassen die Modellflugsportler wieder Flugzeuge in den Himmel steigen, von denen aus sie Süßes auf die Havelwiesen fallen lassen, das die Kinder dann einsammeln können. Die Drachenwerkstatt öffnet. Die Modellflugsportler bereiten den Kuchenbasar vor und es gibt Knüppelkuchen am Lagerfeuer.