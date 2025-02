In Breddin, Nachbarort von Havelberg, steht das „Konsum-Kaufhaus“. Was der Laden im Brandenburgischen alles hat. warum er Treff ist, schildert die Inhaberin aus Damerow.

Im Konsum-Kaufhaus, so wird der Dorfladen in Breddin genannt, bieten Inhaberin Andrea Schramm (rechts) und Marita Kopka Vielfalt.

Breddin. - Ein Laden in einem Dorf ist heutzutage schon etwas Besonderes. Tante Emma, Bäcker und Fleischer waren früher überall, in vielen Orten sind die Einwohner mittlerweile froh, wenn einmal in der Woche der rollende Verkaufsstand kommt. Und doch kann es anders gehen. Breddin, ein kleines Dorf im Brandenburgischen nördlich von Havelberg, fast auf der Grenze zu Sachsen-Anhalt und zum Landkreis Stendal, hat sogar ein ganzes „Konsum-Kaufhaus“. Was gibt es da alles?