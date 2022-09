Hohe Strompreise - Gemeinde in der Altmark bleibt nachts finster

Neben den Bürgern müssen auch die Kommunen wegen der Versorgungskrise Energie sparen. In Klietz werden dazu unter anderem in Kürze alle Straßenlampen abgeschaltet.

Die Baracke in Klietz, das einstige Schullandheim, wird nun leergezogen und von den Versorgungsleitungen abgeklemmt. Ihr Domizil hatten hier die Volkssolidarität und der Armeesportverein.

Klietz - Ein Teil der hohen Ausgaben im auf der Sitzung im Ortsteil Neuermark-Lübars beschlossenen Haushalt bilden die Betriebskosten, welche nicht nur die privaten Haushalte enorm belasten. Um diesen etwas zu deckeln – was auch der Staat fordert – sind in der Gemeinde Klietz etliche Maßnahmen geplant, wovon einiges schon umgesetzt wurde. So wurde die Beleuchtung der Bockwindmühle abgeschaltet.