Thales Bürgermeister Thomas Balcerowski (hinten, 2. von links), hier beim Entenrennen 2018 in Thale, wird in diesem Jahr auch beim Entenrennen in Havelberg dabei sein. Foto: Dieter Haase

Attraktive Preise wird es auch in der diesjährigen Entenrennsaison in Thale und Havelberg wieder geben.

Havelberg l Die traditionellen Entenrennen des Havelberger Vereins „Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit“ werfen ihre Schatten voraus. Seit einigen Jahren finden sie nur noch in Thale (Wildwasser-Entenrennen auf der Bode) und in Havelberg (auf der Havel) statt. „Die Vorbereitungen für beide Veranstaltungen sind auf einem guten Stand“, sagt Hans-Joachim Frey vom Blaue-Herzen-Verein, in dessen Händen die Organisation beider Entenrenn-Tage liegt.

Bisher 20 Übernachtungspreise

Was ihm in jedem Jahr wichtig ist, das ist „der touristische Austausch zwischen beiden Städten, der durch die Entenrennen gefördert wird“. So stehen bereits bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Hauptpreise in Thale (4. August) zehn gesponserte Übernachtungen (für einen, aber auch für zwei Tage) in Havelberg und Umgebung (Tangermünde, Jerichow, Bad Wilsnack, Garz und Sandau) zur Verfügung. Vorläufig zehn Übernachtungspreise kommen für das Entenrennen in Havelberg (1. September, 14 Uhr) auch aus Thale und Umgebung. „Über diese Unterstützung von Hoteliers und anderen Übernachtungs-Anbietern, überwiegend völlig unbürokratisch, freue ich mich jedes Jahr sehr“, so Hans-Joachim Frey. Außer den Reisen wird es natürlich auch wieder viele andere attraktive Preise zu gewinnen geben. Im Vorjahr waren es allein in Havelberg über 60.

1500 Coupons für Havelberg

In Havelberg findet am 1. September übrigens das 15. Entenrennen für Jedermann statt. Der Verkauf der Coupons zum Erwerb von Rennenten soll spätestens Mitte August starten. 1500 Coupons (mit einem Los gleichzusetzen) sollen dafür wieder gedruckt werden. 2018 war die gleiche Anzahl restlos verkauft worden. Erstmals hat sich auch der Thalenser Bürgermeister Thomas Balcerowski zum Entenrennen in Havelberg als Besucher angemeldet.