Erzieher in Kitas des Elbe-Havel-Landes arbeiten am Limit

Weil fast alle Erzieherinnen erkrankt oder in Quarantäne waren, musste die Kita in Kamern, hier ein Archivfoto, im Februar für zwei Wochen schließen.

Elbe-Havel-Land - Seit dem 7. März gelten in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land wieder die regulären Öffnungszeiten (6 bis 17 Uhr). Vorab waren diese wegen der Pandemie um zwei Stunden eingeschränkt worden, denn auf Anraten des Sozialministeriums wurden die Kinder in Kohorten betreut. Was einen erhöhten Personalaufwand zur Folge hatte, welcher zur Einschränkung der Öffnungszeiten geführt hatte.