So wie hier in der Mühlenstraße hängen in Schollene noch manche Lampen an den Masten der Freileitung. Sie müssen teuer ersetzt werden.

Schollene. - Größere Investitionen können die Schollener in diesem Jahr wieder nicht bewerkstelligen, denn der Doppelhaushalt für 2025/2026 weist allein in diesem Jahr voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 382.700 Euro aus. Dass es am Ende nicht unbedingt dabei bleiben muss, bewies das Vorjahr: Damals war erst ein Minus von 176.000 Euro eingeplant, am Ende wurde es fast eine Punktlandung – ein kleiner Überschuss von 2.400 Euro blieb auf dem Konto, informierte Kämmerer Michael Sanftleben auf der Ratssitzung.