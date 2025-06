In der Ottostadt Magdeburg forscht man derzeit allen voran an "Fatigues", den Angriffspunkten von Gehirn und Wahrnehmung, mit denen sich der Wille beugen und Motivation für Dinge schaffen lässt, in Staßfurt spielt man den "Twister". Pascal Kühne (vorne), Friedrich Eschke, Lina Stein und Emma Wilke (alle 12).

Foto: Tobias Winkler