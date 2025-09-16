Fahrradhaus Hubeny in Havelberg: Wie sich eine kleine Firma im Landkreis Stendal für die Zukunft neu aufstellt. Und was das für Radtouristen bedeutet.

Inhaberin Judith Tetzlaff (links) und Zweiradmechaniker Dirk Tetzlaff bieten in Havelberg in ihrem Fahrradhaus Hubeny Reparaturen und Mieträder an.

Havelberg. - Der Boom, der 2020 mit Corona in den Fahrradmarkt kam, ebbte schnell ab. „Danach hatten wir unseren Laden schon angepasst, mit Reparaturen gab es viel zu tun“, erinnert sich Judith Tetzlaff, Inhaberin des Fahrradhauses Hubeny in Havelberg. „Wir gehen jetzt noch weiter, was das Ladenkonzept betrifft“, so Judith und Dirk Tetzlaff in ihrem Laden in der Pritzwalker Straße in Havelberg.