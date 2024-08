In Havelberg werden am Sonnabend, 31. August, viele Besucher zum Bootskorso erwartet. Die Festwoche zum Pferdemarkt wird eingeläutet.

Festtag zum Bootskorso beginnt in Havelberg mit dem Fischerstechen

Viel los am Wasser

Auf der Festmeile in der Uferstraße in Havelberg ist zum Bootskorso am Sonnabend, 31. August, wieder viel los.

Havelberg. - Wer Lust auf Wasserspaß, Musik, Fontänen-Show und Feuerwerk hat, ist am Sonnabend, 31. August, in Havelberg richtig. Hier findet der Bootskorso statt. Los geht der Festtag am Vormittag mit dem Fischerstechen.

Alle Teams, die mit um den Pokal wetteifern wollen, treffen sich um 9 Uhr auf der Spülinsel am Steg des Rudervereins und des Wassersportvereins. Beide Vereine richten das Fischerstechen aus. Bis Donnerstagabend hatten sich sechs Mannschaften gemeldet. Doch entscheiden sich erfahrungsgemäß manche kurzfristig für die Teilnahme, berichtet Tourismuschefin Marina Heinrich. Bis kurz vor Wettkampfbeginn um 10 Uhr können sich also noch Dreierteams finden, die ihre Kräfte und ihr Geschick mit der Lanze im Boot auf dem Wasser testen wollen. Wann genau das Finale stattfindet, entscheidet sich nach der Teilnehmerzahl. Die Siegerehrung findet nachmittags auf der Bühne beim Bootskorso statt.

Für diesen verwandelt sich die B107 im Bereich der Uferstraße in eine Festmeile mit Essen und Trinken, Sitzgelegenheiten und Karussell. Die Bundesstraße ist ab 9 Uhr bis morgen früh 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Stadtinsel geleitet. Zum Programm gehören der Shanty-Chor „Stella Maris“ aus Kyritz und die Band „Hit Mama“ aus Berlin. Um 16.15 Uhr beginnt die Siegerehrung fürs Stadtradeln. Am Abend, wenn der Bootskorso mit vielen bunt geschmückten und beleuchteten Wasserfahrzeugen von der Havel aus Einzug in den Winterhafen gehalten hat, sind die Leuchtenden Fontänen aus Soltau und das Brillantfeuerwerk zu bewundern.

Tolle Preise zu gewinnen

Zuvor werden die Preise der Wassertombola des Bootskorsos verlost: Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro, gesponsert vom Autohaus Dullin, dem Blumenhaus WeißHerbst und der Raumausstattung Mewes, ein Hausboot-Wochenende für bis zu sechs Personen im Wert von 300 Euro von Havelfun, die Nutzung der Kegelbahn für bis zu 30 Personen inklusive zwei Stunden Kegeln vom SV 90 Havelberg, zwei Tageskarten mit Sauna von der Kristall Therme Bad Wilsnack, ein Gutschein über 50 Euro vom „Restaurantschiff Hoffnung“ und ein Familienticket für zwei Stunden Schifffahrt von der Reederei Kaiser.

Lichtblütenfest an der Old School

Für die Jüngsten ist ab 14 Uhr auf dem Slawendorfspielplatz für Spiel und Spaß gesorgt. Kinderschminken, Malwerkstatt, Hüpfburgen, XXL-Bällebad, Kickerwand und anderes mehr sowie Essen und Trinken sind vorbereitet. Um 21 Uhr gibt die Böllerkanone den Startschuss zum Bootskorso. Der Fackelumzug begleitet die Boote an Land bis zum Winterhafen. An Old School und Juze gibt’s außerdem das Lichtblütenfestival.