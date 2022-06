Feuerteufel im Elbe-Havel-Land: Vier Waldbrände an zwei Tagen

Im Elbe-Havel-Land brennt es derzeit fast täglich: Am Montag mussten Brände zwischen Kamern und Schönfeld und an der Sandauer Königsallee bekämpft werden, tags zuvor brannte es bei Hohengöhren und nahe Sandau.

Am von Schönfeld nach Kamern führenden Postweg brannte der Waldboden in einem Kiefernbestand, hier löschen die Klietzer (vorn) und die Schönfelder. Insgesamt 58 Aktive waren im Einsatz.

Elbe-Havel-Land - Der Feuerteufel gibt keine Ruhe! Nachdem bereits viele Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag bei der Bekämpfung zweier Brandstellen im Wald bei Hohengöhren sowie zwischen Sandau und Wulkau gefordert waren, heulten am Montag kurz nach 6 Uhr erneut in etlichen Orten die Sirenen: Zwischen dem von Schönfeld nach Kamern führenden Postweg und einer Außenstelle des Klietzer Übungsplatzes brannte Waldboden in einem ein Hektar großen Kiefernbestand.