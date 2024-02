Fischbeck. - Auf „bedeutend weniger Einsätze als 2022“ blickte Ortswehrleiter André Köppe bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Fischbeck zurück. Mit vertreten war bei der Zusammenkunft auch die Löschgruppe Kabelitz, welcher der Ortswehr untergliedert ist.

Musste im Rekordjahr 2022 zu insgesamt 41 Einsätzen ausgerückt werden, waren es im Vorjahr lediglich 17. Darunter befanden sich elf Brandeinsätze: Gleich zwei brennende Mülleimer waren am Haus der Vereine zu löschen, in Kabelitz hatte ein Aufsitzrasenmäher gebrannt, fünf Brände gab es in der Vegetation (darunter drei Waldbrände, einmal hatten die Angler an der Elbe eine Feuerstelle nicht ordentlich abgelöscht), eine Forstmaschine war zu löschen und in Schönhausen musste ein Küchenbrand bekämpft werden.

Sechs Hilfeleistungen im Vorjahr

Zu den sechs Hilfeleistungen zählten drei umgestürzte Bäume – unter anderem auf der B188 – sowie eine Suche nach einem Vermissten auf den Elbwiesen. Letztere ging zum Glück glimpflich aus, die Person kam dem Suchtrupp entgegen. Hinzu kamen noch zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden.

Insgesamt waren dabei 149 Stunden zusammengekommen, resümierte der Wehrleiter, welcher zugleich Abschnittsleiter in der Elb-Havel-Region ist. Im Schnitt rückten 7,7 Aktive mit aus.

Um für alle möglichen Einsätze gewappnet zu sein, werden die Aktiven auf den regelmäßigen Dienstabenden geschult, 25 gab es im Vorjahr. Dabei kamen weitere 773 Freizeitstunden zusammen. Erfreuliches konnte André Köppe von der Teilnahme berichten: Im Schnitt nahmen 13,4 Aktive daran teil, vorher waren es lediglich zehn. Darunter befanden sich sogar sieben Aktive, welche auf die von der Versicherung geforderten 40 Stunden und mehr kamen.

Aktuell besitzt die Fischbecker Einsatzabteilung 23 Mitglieder, drei arbeiten in der Jugendwehr mit und vier in der Kinderwehr. Die Altersabteilung zählt sieben Mitglieder. In der aktiven Truppe gibt es unter anderem 12 Atemschutzträger, acht Maschinisten und drei Kreisausbilder.

Nachwuchs für Wehren wird hier ausgebildet

Hinzu kommen die fünf Mitglieder der Löschgruppe Kabelitz, welche sich im Vorjahr zu 14 Dienstabenden trafen. Leider kam es bei Alarmierungen auch mal vor, dass die Wehr in dem Ortsteil mangels Personal nicht ausrücken konnte.

Seit vielen Jahren schon wird in Fischbeck auch der Feuerwehrnachwuchs ausgebildet – nicht nur für das Elbe-Havel-Land, sondern auch für Havelberg und Tangermünde und darüber hinaus. Im Vorjahr fanden im Gerätehaus ein Truppmann- sowie ein Truppführerlehrgang statt.

In diesem Jahr startet bei der Truppmann-Ausbildung in der Verbandsgemeinde ein Pilotprojekt: Statt wie bisher an mehreren Wochenenden in Folge wird die 70-stündige Ausbildung innerhalb einer Woche durchgezogen. Dazu wird den Arbeitgebern natürlich der Verdienstausfall gezahlt, das Geld für 25 Teilnehmer ist im aktuellen Haushalt eingestellt. Die Verantwortlichen erhoffen sich davon eine regere Teilnahme.

Crosslauf für die Kinderwehren

Kathrin Köppe berichtete als Kinderwartin über ihre „Löschkids“, welche im Vorjahr vier Kinder an die Jugendwehr abgaben und einen Neuling aufnahmen. Es gab 13 Treffen, man fuhr mit Schollene zur Schnipseljagd nach Arendsee, wo der 4. Platz unter 68 Teams belegt wurde, beim Crosslauf in Schollene belegten sie den 2. Platz. In diesem Jahr ist Fischbeck am 27. April der Ausrichter dieses Crosslaufes.

Die Jugendwehr mit ihren derzeit nur drei Mitgliedern arbeitet deshalb eng mit Schönhausen zusammen, berichtete Jugendwart Christopher Rzyski. Man nahm gemeinsam am Orientierungsmarsch in Klietz teil, beim Löschangriff wurde der 1. Platz belegt. Auch beim Jugendfeuerwehrtag in Stendal und am Hansepokal war der Nachwuchs vertreten. Im August wurde in der Feuerwehrtechnischen Zentrale bei Arneburg übernachtet, auch beim Inselpokal auf der Ostseeinsel Poel war die Jugend – und sehr beeindruckt.