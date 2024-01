Die Feuerwehr in Kamern trifft sich zur Jahreshauptversammlung. Bessere Technik und Ausrüstung stehen im Plan . Die Ausbildung wird zeitlich verändert.

Feuerwehr Kamern im Kreis Stendal hat neues Fahrzeug in Aussicht

Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold war bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Kamern dabei. Sie dankte den Aktiven für die Einsatzbereitschaft und den Familien für die Unterstützung.

Kamern. - Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Kamern im Kreis Stendal zeigen bei ihren Einsätzen Effektivität und das können sie auch, wenn es um Versammlungen geht. Die jährlichen Hauptversammlungen der Ortswehr und vom Feuerwehrförderverein fanden zusammen statt. Wehrleiter Benjamin Boyken berichtete, dass in den nächsten Monaten einiges verbessert wird. Das neue Fahrzeug für die Feuerwehr ist schon lange geplant und soll bald in Kamern sein. Das heißt nach seinen Worten auch, alle Mitglieder der Wehr müssen sich mit neuer Technik und neuem Werkzeug vertraut machen.