Die Feuerwehr in Havelberg lädt zur Maifeier ein.

Havelberg l Traditionell gehört der 1. Mai der Havelberger Feuerwehr. Dann strömen viele Hansestädter und Gäste gern zum Gerätehaus, um gemeinsam mit den Kameraden beim Tag der offenen Tür erlebnisreiche Stunden zu verbringen. Das ist auch am Mittwoch der Fall. Bereits am Vorabend (30. April) sind kleine und große Besucher zum Fackelumzug willkommen.

Silke Lisges vom Ordnungsamt hat gemeinsam mit Wehrleiter David Koch das Programm festgemacht. Für den Fackelumzug ist um 19.45 Uhr Treff am Busbahnhof am Wasserturm. Von da aus geht es über Birkenweg, Mühlenweg, Breite Straße, Löhestraße, Neustädter Straße und Gewerbegebiet zum Gerätehaus. Dort gibt es Gegrilltes und Getränke und ein DJ sorgt für Musik. In der Feuerschale brennt das Maifeuer.

Am 1. Mai werden die Alterskameraden von zu Hause abgeholt und um 9.30 Uhr gibt es zunächst ein Antreten aller Kameraden. Ehrungen sind geplant, berichtet Silke Lisges. Besucher sind dann ab 10 Uhr am Gerätehaus in der Pritzwalker Straße willkommen. Die Tanzgruppe Arabeske eröffnet das Programm mit flotten Tänzen. Auch die Judokas des Wassersportvereins zeigen ihr Können. Es gibt Rundfahrten mit der Feuerwehr, Technikschau, Spiele für die Jüngsten, Tischtennisplatten werden aufgebaut. Das Jugendzentrum baut unter anderem eine Hüpfburg auf.

Für das leibliche Wohl ist zum Beispiel mit der legendä­ren Erbsensuppe mit Bockwurst gesorgt. Auf dem Grill brutzelt Deftiges und es werden Waffeln gebacken. Die Kinder- und Jugendwehr kümmert sich um die Spiele für die Kinder und um das Backen von Stockkuchen.

Die Kameraden freuen sich auf viele Gäste. Gern gesehen sind auch Interessierte, die sich vorstellen könnten, in der Feuerwehr mitzuwirken. Denn Nachwuchs ist dort immer gern gesehen.