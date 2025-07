Otto Hofmann (von links), Astrid Jager, Birgit Bauer, Simone Techel und Karin Zombronner hatten am ersten Ausgabetag in der „Tafel“ in Havelberg nach dem Neustart Dienst.

Havelberg. - „Wir sind froh, dass es die ‚Tafel‘ in Havelberg gibt, aber es ist eine Schande für die Politik“, war von Senioren in der Warteschlange an der Ausgabestelle am Propsteiplatz zu vernehmen. Ältere und jüngere Menschen standen an, um günstig Lebensmittel bei der „Havelberger Tafel“ abzubekommen. Nach gut einem halben Jahr Pause hatten die ehrenamtlichen Helfer wieder mit der Verteilung begonnen. Wie soll es weitergehen?