Vorjahressieger Nitzow (Einheitsgemeinde Havelberg) scheitert in diesem Jahr im Jugendbereich hauchdünn an dem starken Kontrahenten aus Warnau.

Feuerwehren in der Havelberger Sporthalle in Aktion

Die Schollener Jugend zeigt in der Sporthalle Havelberg, was sie bei der Ausbildung gelernt hat.

Havelberg. - Mit 74 Nachwuchs-Feuerwehrleuten sehr gut gefüllt zeigte sich am Sonnabend die Sporthalle am Eichenwald in Havelberg. Stadtjugendwart Kai Evers, der Mitglied in der Ortswehr Nitzow ist, hatte Kinder- und Jugendwehren aus dem Umkreis zum mittlerweile jährlichen Hallensportfest in die Domstadt eingeladen.