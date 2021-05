Forscher bieten zu 850 Jahre Dom in Havelberg viel Wissenswertes

Havelberg - Andrea Schröder

Die schon für voriges Jahr geplante Fachtagung „850 Jahre Weihe des Havelberger Doms“ findet vom 4. bis 5. Juni als Online-Veranstaltung statt. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, das Prignitz-Museum Havelberg, der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg und der Verein „Freunde und Förderer des Prignitz-Museums“ laden dazu ein. Interessenten können sich bis Sonntag, 30. Mai, beim Förderkreis Alte Kirchen per E-Mail an sigrid.riesberg@altekirchen.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Weihe des Havelberger Domes hatte am 16. August 1170 stattgefunden. Anlässlich des 850-jährigen Jubiläums im Jahr 2020 war die Tagung im Paradiessaal am Dom geplant. Coronabedingt wurde sie auf 2021 verschoben. Wegen der Kontaktbeschränkungen wurde nun die Online-Variante gewählt. Renommierte Forscher und junge Wissenschaftler nehmen die Geschichte des Bauwerks und seiner Weihe, seine Architektur und einzelne Kunstwerke in den Fokus. Wie die Kulturstiftung mitteilt, würdigt die Tagung damit nicht nur das historische Ereignis und seine Protagonisten, sondern auch das Gebäude und seine künstlerische Ausstattung. 15 Referenten stellen ihre aktuellen Arbeiten zu historischen und kirchengeschichtlichen Kontexten sowie neue Ergebnisse und Überlegungen zur Architektur- und Baugeschichte des Domensembles sowie zu ausgewählten mittelalterlichen Ausstattungsstücken vor. „Die Tagung leistet damit einen wichtigen Beitrag, um die neuesten Forschungsergebnisse einem interessierten Publikum vorzustellen.“

Gründung des Bistums ist ein Thema

Am Freitag, 4. Juni, steht die Geschichte des Stiftes Havelberg im Mittelpunkt, am Sonnabend, 5. Juni, die Baugeschichte und Ausstattung des Domes. Zu den Referenten gehören der Brandenburger Domarchivar Uwe Czubatynski, der zum Thema „Wiege der Mark. Überlieferung und Datierung der Gründungsurkunde des Bistums Havelberg“ sprechen wird. Am 9. Mai 946 war das Bistum gegründet worden. Der Havelberger Tillmann Lohse referiert zur Liturgie der Havelberger Domweihe. Weitere Themen sind unter anderem die Havelberger Prämonstratenser in der päpstlichen Registerüberlieferung als Beitrag zur Geschichte des Domstifts im 15. Jahrhundert, mittelalterliche Handschriften aus der Dombibliothek, neue Perspektiven der Bauforschung sowie die Triumphkreuzgruppe und das Chorgestühl des Domes.