Kreis Stendal: Der Verein „Standjass“ begeistert mit dem 8. Simson- und Oldtimertreffen in Schollene Fans und Schaulustige. Es gibt jedes Jahr Attraktionen zu entdecken.

Oldtimer, Simson und MZ in Schollene

Beim 8. Oldtimertreffen in Schollene wurde eine fahrbereite Schwalbe verlost. André Riese (von links), der Gewinner Lucas Wilms aus Jederitz und Ron Koch bei der Übergabe des Mopeds auf der Bühne des Festplatzes.

Schollene. - Das „saharabraune“ Moped, eine „Schwalbe“ aus der Simson-Produktion der 1980er-Jahre und der Hauptgewinn beim 8. Simson- und Oldtimertreffen in Schollene bleibt im Elb-Havel-Winkel. Dies war keine Selbstverständlichkeit, denn das Team vom Verein „Standjass“ konnte wieder Tausende Besucher aus der Region, dem Kreis Stendal und weit darüber hinaus auf dem Festplatz in Schollene begrüßen. Was gab es alles zu sehen?