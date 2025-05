Der Verein „Standjass Schollene“ lädt zum 8. Treffen der Freunde alter Fahrzeuge in das Haveldorf ein. Gäste kommen aus dem Kreis Stendal und aus ganz Deutschland.

Mitglieder des Vereins Standjass haben sich mit ihren Fahrzeugen auf dem Festplatz in Schollene zur Vorbereitung des 8. Oldtimer-Treffens eingefunden.

Schollene. - Für Simson- und Oldtimerfreunde wird Schollene im Landkreis Stendal am 10. Mai zum großen Ziel. Das Oldtimertreffen lockt auf den Festplatz, zu sehen gibt es Simson, MZ und markenoffen Fahrzeuge bis Baujahr 1992. Aus ganz Deutschland kommen die Teilnehmer in das Dorf an der Havel. Und eine besondere „Schwalbe“ lockt.