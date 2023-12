Ein Blick in die Neustädter Straße in Havelberg, wo sich rechterhand der Eingang zum Seniorenzentrum befindet. In dem Bereich müssen Autofahrer Tempo 30 fahren. Ob dort ein weiterer Fußgängerüberweg möglich wäre?

Havelberg. - Ein tragischer Unfall hat sich am Freitagnachmittag vor dem Evangelischen Seniorenzentrum in Havelberg ereignet. Ein Autofahrer übersah eine Fußgängerin mit Rollator, die über die Straße gehen wollte, und prallte mit ihr zusammen. Wie die Polizei in Stendal am Montag informierte, ist die 85-jährige Seniorin am Sonnabend im Krankenhaus in Kyritz verstorben.