„Freie Fähre“ existiert in Sandau seit 750 Jahren

Am 3. Mai 1272 unterzeichneten drei Brandenburger Markgrafen eine Urkunde, in welcher erstmals die Sandauer Fähre erwähnt wird. Das ist nun genau 750 Jahre her und wird am Sonnabend gebührend gefeiert.

Diese Abschrift der Urkunde mit der Ersterwähnung der Sandauer Fähre hielt Magda Zohm aus Sandau im Landesarchiv in ihren Händen. Diese Ablichtung ist in der Ausstellung im Turm zu sehen.

Sandau - Als die Sandauerin Magda Zohm im Landesarchiv in Magdeburg dieses siebeneinhalb Jahrhunderte alte Pergament in den Händen hielt, kam Ehrfurcht in ihr hoch. Sie war mit Antje Reichel, Leiterin des Prignitz-Museums, extra deswegen in die Landeshauptstadt gefahren. Eine Ablichtung ist in der Ausstellung im Kirchturm zu sehen, welche sich neben dem Fährjubiläum auch den Verkehrswegen in und um Sandau widmet.