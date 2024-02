Die Feuerwehr Klietz begeht in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Geplant sind dazu ein Festempfang und der abendliche Tanz in den Mai. Der geplante Gerätehausumbau muss weiter warten.

Klietz. - Die „grenzwertige Förderpolitik des Landes Sachsen-Anhalt“ machte Verbandsgemeindebürgermeisterin und Dienstherrin Steffi Friedebold auf der Jahresversammlung der Klietzer Wehr dafür verantwortlich, dass nicht alle nötigen Unterlagen zum Umbau des Gerätehauses fristgerecht eingereicht werden konnten. Denn deshalb wurden letztendlich keine Fördergelder bewilligt – ohne diesen Zuschuss vom Land kann der 1,4 Millionen Euro teure Umbau nicht gestemmt werden.

Ende Juli des Vorjahres wurde zum Förderprogramm informiert, bis 15. September sollten die ersten Unterlagen eingereicht werden, der Bauantrag sollte zum 1. November vorliegen. Ein solcher kann aber in der Kürze der Zeit nicht erarbeitet und genehmigt werden, berichtete Steffi Friedebold. Im Vorteil beim Rennen um Fördergeld sind dann all jene Kommunen, die schon einen Antrag in der Schublade haben. Weshalb bei der Innenministerin Beschwerde eingelegt wurde. Und der Umbau weiter warten muss.

Acht Fehlalarme in 2023

Dabei soll auch der Versammlungsraum im Dachgeschoss, welcher derzeit noch sehr beengt ist, erweitert werden. Dieser war bis auf den letzten Platz besetzt, denn auch die Jugendwehr ist immer mit bei der Jahresversammlung dabei. Drei junge Männer aus dieser Truppe konnten von Wehrleiter Thomas Vietzke in die aktive Abteilung übernommen werden, ein vierter wird in Scharlibbe tätig.

Im Vorjahr mussten die Klietzer zu 37 Einsätzen ausrücken, wobei insgesamt 50 Stunden zusammenkamen. Das reicht zwar nicht mehr an den Rekord von 2022 mit 56 Einsätzen heran, lag aber weit über dem Durchschnitt der anderen Vorjahre, wo es immer um die 20 Einsätze gegeben hatte. Denn 2023 hielten sich die Brandstiftungen auch sicher dank der nassen Witterung in Grenzen, 14 Brände und 15 Hilfeleistungen (Ölspuren, Sturmschäden, Tragehilfe) wurden in Klietz registriert. Acht Male gab es einen Fehlalarm oder wurde der Einsatz abgebrochen. Durchschnittlich eilten elf Aktive zu den Einsätzen.

Es gab im Vorjahr auch neue Technik wie Rauchschutzvorhänge, Löschrucksäcke für Waldbrände oder zwei Handsprechfunkgeräte – welche aber leider immer noch nicht funktionieren. Zudem gehörten die Klietzer mit zu den ersten Wehren in der Verbandsgemeinde, welche die neue Einsatzbekleidung erhielten.

Im März des Vorjahres musste in Scharlibbe eine Ölspur beseitigt werden, die sich durch die komplette Ortschaft zog. Archivfoto: Ingo Freihorst

Doch engagieren sich die Klietzer Kameraden nicht nur bei Einsätzen, auch bei der Gestaltung des Dorflebens sind sie nicht wegzudenken. Dazu gab es allein elf Aktionen, wobei 77 Stunden mit im Schnitt 13 Aktiven zusammenkamen. Neben den Traditionsfeuern zählen dazu auch Brandschutzerziehung und Sommerfest in der Schule, Winterfestmachung und Weihnachtsmarkt sowie das Fischerstechen am See.

Eine große Aktion war der Orientierungsmarsch der Jugendwehren des Landkreises, wozu es viele positive Rückmeldungen gab. Dreimal kamen Klassen vom Schullandheim, um die Wehr zu besichtigen.

Im Schnitt 14 Aktive bei der Ausbildung

An den Ausbildungen nahmen im Schnitt 14 Aktive teil, man traf sich insgesamt 29 Male, wobei 65 Stunden zusammenkamen. Derzeit besitzt die Wehr 33 Aktive, 14 Mitglieder der Jugendwehr, drei Alterskameraden und zwei Mitglieder spielen in der Feuerwehrkapelle. Womit die Wehr insgesamt 52 Mitglieder zählt.

Das Löschangriffteam konnte zwar nicht ganz an die großen Erfolge von 2022 anknüpfen, sammelte aber dennoch wieder etliche Pokale: Bei den elf absolvierten Wettkämpfen belegte man immerhin fünf Mal den Siegerplatz. Mit der umgebauten Motorspritze werden es dann wohl noch mehr, hofft der Wehrleiter.

In diesem Jahr begeht die Wehr ihr 100-jähriges Bestehen, was am 27. April mit einem Festempfang am Vormittag auf dem Festplatz und dem abendlichen Tanz in den Mai gewürdigt werden soll. Deshalb findet auch der Ausscheid der Verbandsgemeinde hier statt. Die nächste Aktion ist jedoch erst einmal das Osterfeuer, das für den 28. März geplant ist.