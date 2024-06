Fröhliche Gesichter am Freitag überall. Zumindes im Dom in Havelberg. Denn aus diesem gibt es für den Tag nur Positives zu berichten.

Für die Zehntklässler ist die Schulzeit in Havelberg nun vorbei

Zeugnisübergabe am Freitag im Dom in Havelberg.

41 Zehntklässler der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“ haben am Freitag im Dom in feierlicher Form von Schulleiterin Kathrin Klara ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen. Erfreulich: Alle Schüler, außerdem auch die drei Hauptschüler, haben einen Abschluss in der Tasche. Zehn Mädchen und Jungen erreichten den erweiterten Realschulabschluss.