Für große Sprünge fehlt in Klietz das Geld

Ein Minus von 381000 Euro klafft in diesem Jahr im Haushaltsentwurf für Klietz. Kämmerer Michael Sanftleben stellte das Zahlenwerk dem Finanzausschuss vor, dieser will bis zum Beschluss aber noch einiges nachbessern.

Klietz - Große Sprünge kann die Seegemeinde mit dem hohen Minus in diesem Jahr nicht machen, die Summen für geplante Investitionen fallen darum relativ gering aus. So sind 6000 Euro für Planungskosten vorgesehen – für den geplanten Anbau an die Turnhalle wird damit ein Konzept abgekauft. Die selbe Summe ist pauschal für die Spielplätze in den drei Ortsteilen eingeplant – zum Beispiel für neue Geräte.