Beim TuS Sandau streben in der Abteilung Badminton Kinder und Jugendliche nach Erfolgen. Die Sportart begeistert sie. Zehn Aktive hahren zum Turnier nach Ebendorf.

Immer freitags ab 15 Uhr ist für Kinder und Jugendliche Badminton-Training in der Sporthalle Sandau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau. - Ein Kräftemessen im Badminton gibt es am Sonnabend beim dritten regionalen Ranglistenturnier in Ebendorf bei Magdeburg. Mit dabei sind auch junge Sportler von TuS Sandau. „Wir nehmen daran mit zehn Kindern und Jugendlichen bis hin zur Altersklasse U19 teil“, informiert Trainer André Förster und setzt seine Hoffnungen dabei unter anderem in Felix Flader, Emil Schäfer und Tim Plötz. „Ich denke, von denen kann ich top Leistungen erwarten.“