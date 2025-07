Die Mitarbeiterinnen Gabriela Matuszek (von links) und Nadine Nagel sowie Christiane Rateitschak, Geschäftsführerin von „Eisen-Kühn“ in fünfter Generation, zeigen die Sortimentsvielfalt der Havelberger Souvenirs in ihrem Geschäft auf der Altstadtinsel. Für Touristen ist von der Stofftasche bis hin zum Kissen alles dabei.

Havelberg. - Beeindruckende Bilder und Erinnerungen an die Hanse- und Domstadt Havelberg nehmen alljährlich die Touristen mit in ihren Heimatort. Vielen reicht aber das Handyfoto nicht. So schauen sie sich in den leider nur noch wenigen Geschäften in Havelberg um. Ein kleines oder großes Mitbringsel ist als Erinnerung bei den Besuchern sehr beliebt. Die Volksstimme hat sich umgeschaut, wo und wie man „Havelberg“ mitnehmen kann.