Bolzplatz in Sandau ist ein Thema. Bürgermeisterinnen, Jugend und Eltern suchen Ideen für Spielplatz und Jugendtreff in Sandau . Vorschläge kann jeder einreichen.

Für Spielplatz und Jugendtreff in Sandau sind Ideen gefragt

Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold und Sandaus Bürgermeisterin Claudia Lange freuten sich über das Interesse von Jugendlichen beim „Meet ...“. Mit wenig Aufwand kann ein Bolzplatz in Sandau entstehen. Das Havelberger JuZe ist als Ratgeber dabei.

Sandau - Am Dienstag stand in Sandau ein „Meet the Bürgermeister“ im Kalender. Unter diesem Motto haben junge Leute Gelegenheit, mit der Bürgermeisterin der Elbestadt, Claudia Lange (parteilos), über aktuelle Themen, Wünsche oder Probleme zu diskutieren und Fragen zu stellen. Diesmal, bei den Themen Spielplatz und Jugendtreff, war auch Steffi Friedebold (parteilos) mit vor Ort. Als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist sie auch für Sandau zuständig.