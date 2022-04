Für Wahlprognose des ARD sammelt Infratest dimap Stimmen in Havelberg

Wähler in Havelberg waren am Sonntag aufgerufen, Fragebögen für die Wahlprognose im Fernsehen auszufüllen.

Havelberg - Etliche der 1214 Wahlberechtigten aus dem Wahllokal 1 in Havelberg wurden am Sonntag gebeten, nach ihrer Stimmabgabe an der Wahlurne nochmals zwei Kreuze zu setzen. Denn das Wahllokal im Rathaus war auserkoren worden für die Befragung zur Wahlforschung von Infratest dimap. Die Angaben sind eingeflossen in die Wahlprognose der ARD, die um 18 Uhr nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurde.