Die Fußballer des SV Blau-Weiß Schollene mit Trainer Benjamin Kirchner (rechts) haben die Torjägerkanone der Volksstimme 2022/23 gewonnen. Die große Trophäe, die Danilo Martschinkowski in seinen Händen hält, steht für eine Saison im Vereinsdomizil. Die kleinere Kanone, die David Kersten hält, bleibt bei den Schollenern. In der dunklen Jahreszeit findet das Training dienstags und donnerstags unter Flutlicht in Großwudicke statt.

Foto: Andrea Schröder