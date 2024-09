Der Pferdemarkt in Havelberg lockt alljährlich mit riesigem Trödelmarkt. Händler und Gäste genießen eine Woche lang im Landkreis Stendal die familiäre Atmosphäre.

Ganz viel Rares für Bares gibt es beim Großen Markt in Havelberg

Pferdemarkt und Trödelparadies in Havelberg

Thomas Gänsing hat als besonderes Angebot eine rollbare Feuerschale zum Pferdemarkt in Havelberg mitgebracht. Für den Mann aus Rhinow ist derTrödelhandel in Havelberg Urlaubszeit.

Havelberg. - Sehen, staunen, feilschen und ganz viel Spaß – das ist das Trödelparadies beim Pferdemarkt in Havelberg. Die Marktzeit der Stöberer und Sammler beginnt, sobald die Händler Anhänger, Koffer und Kisten in Havelberg im Landkreis Stendal öffnen. Die Volksstimme hat sich an dem Ort umgeschaut, wo offiziell Kleinhandelsplatz dransteht.