Zum Brandeinsatz sind am Mittwochvormittag mehrere Wehren aus dem Elb-Havel-Winkel alarmiert worden.

Wulkau l Weithin sichtbar war am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr eine große schwarze Rauchsäule. In der Ortslage Wulkau brannte es. Und zwar auf einem Firmengelände. Dort stand ein ganzer Garagenkomplex lichterloh in Flammen. Mehrere Fuerwehren mussten zum Einsatz ausrücken, unter anderen Kamern, Wulkau, Sandau, Klietz und Havelberg. Wegen des Großeinsatzes maschte es sich in der Ortslage errforderlich, die Landesstraße auf einem Abschnitt voll zu sperren. Weitere Informationen zu dem Brand liegen der Volksstimme derzeit nicht vor.