weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kultur: Jugendstil-Sonderausstellung im Museum Petersberg

Kultur Jugendstil-Sonderausstellung im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg rückt eine Kunstepoche ins Zentrum einer neuen Ausstellung. Was gibt es zu sehen?

Von dpa 17.08.2025, 13:04
Die Sonderausstellung „Jugendstil – die ästhetische Bewegung“ wird bis Anfang Oktober im Museum Petersberg präsentiert. (Archivbild)
Die Sonderausstellung „Jugendstil – die ästhetische Bewegung“ wird bis Anfang Oktober im Museum Petersberg präsentiert. (Archivbild) Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Petersberg - Im Museum Petersberg ist eine Jugendstil-Sonderausstellung mit verschiedenen Bronze-Skulpturen, Alltagsgegenständen und Wohnaccessoires aus Keramik, Zinn, Glas eröffnet worden. Darunter befänden sich auch Originale der Künstler Archibald Knox, Albin Müller und Richard Riemerschmied, teilte das Museum mit.

Die Sonderausstellung „Jugendstil – die ästhetische Bewegung“ wird bis Anfang Oktober präsentiert.