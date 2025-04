Vor genau 80 Jahren wurde das KZ-Außenlager im Wald zwischen Glöwen und Nitzow aufgelöst. Vertreter beider Orte erinnerten an diese schlimme Zeit.

Gedenken an der Landesgrenze bei Nitzow

Erinnerung an jüdische KZ-Häftlinge

Glöwens Ortsvorsteher Christopher Teschner und Havelbergs Bürgermeister Matthias Bölt (von links) legten am Gedenkstein einen Kranz nieder.

Glöwen/Nitzow. - „Hevenu shalom aleichem“ (Wir wollen Frieden für alle) - dieses jüdische Lied spielte der Posaunenchor Glöwen-Havelberg auf dem Platz an der Landesgrenze kurz hinter Nitzow. Hier erinnert ein 2004 aufgestellter Gedenkstein an das KZ-Außenlager Glöwen, welches im April 1945 – also vor genau 80 Jahren – aufgelöst wurde.