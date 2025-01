Die Zahl der Einwohner ist in Havelberg 2024 leicht angestiegen. Das hat einen Grund. Ein leichtes Plus gibt es zudem bei den Geburten.

Die Hansestadt Havelberg und ihre Ortschaften konnten 2024 ein leichtes Plus in der Einwohnerstatistik verzeichnen.

Havelberg. - Der Trend setzt sich in Havelberg fort: Weitere Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine und finden in der Hansestadt ein neues Zuhause. Aktuell sind 288 Ukrainer hier gemeldet. Das schlägt sich positiv in der Einwohnerstatistik nieder.