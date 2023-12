Gelöbnis in Havelberg: Junge Soldaten dienen in gefährlicher Zeit

Havelberg. - So viele Autos mit fremden Kennzeichen am Donnerstag in Havelberg. So viele Menschen am späten Nachmittag auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Es ist schon dunkel, als die feierliche Zeremonie beginnt, für die das Panzerpionierbataillon 803 Gastgeber ist: Das Gelöbnis für 250 Rekruten aus Viereck, Hagenow und Havelberg. Fackeln leuchten bei eisigen Temperaturen unter sternenklarem Himmel.