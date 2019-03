Weil er nicht angegurtet war, ist der Polizei in Havelberg ein Autofahrer aufgefallen. Der war ziemlich betrunken.

Havelberg l Mit satten 2,38 Promille stellten Polizisten in Havelberg am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr einen 41-jährigen Havelberger in einem Pkw in der Neustädter Straße fest. Der Mann fiel den Beamten auf, da er keinen Sicherheitsgurt getragen hatte. Der Alkoholgeruch war dann genauso immens, wie anschließend der Atemtest ausfiel, heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer gab eine Blutprobe und anschließend noch seinen Führerschein ab. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.