Gesundheitsversorgung: Einzelne Schritte sollen in Havelberg Erfolg bringen

Mit einem medizinischen Versorgungszentrum MVZ will die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus den ersten Schritt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Havelberg realisieren.

Havelberg - „Lassen Sie uns mit einem MVZ beginnen.“ Das hatte Salus-Geschäftsführer Hans-Joachim Fietz-Mahlow im Frühjahr in Havelberg gesagt, als die landeseigene Krankenhausgesellschaft ihre Ideen für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Region vorgestellt hatte. Nun ist ein weiterer Schritt getan. Nachdem im Sommer über das mögliche Gerüst für ein Intersektorales Gesundheitszentrum informiert wurde, sind Arztstellen für ein Medizinisches Versorgungszentrum ausgeschrieben. Darüber informierte der Geschäftsführer gemeinsam mit der Chefin der Salus-Praxis GmbH Heidi Köhler in Havelberg.