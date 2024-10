Über den aktuellen Stand für ein Gesundheitszentrum in Havelberg hat der Verein „Pro Krankenhaus“ die Stadträte informiert.

Gesundheitsversorgung Havelberg: Bürgermeister will mehr Druck aufs Land

Noch immer kein MVZ in der Hansestadt

Seit bald fünf Jahren währt der Kampf für eine bessere Gesundheitsversorgung in Havelberg.

Havelberg. - „Wir sind nur einen Millimeter von der Eröffnung eines Medizinischen Versorgungszentrums entfernt und fordern von der Ministerin und der Salus die Einhaltung des Versprechens, hier in Havelberg ein Gesundheitszentrum zu eröffnen.“ Das sagt der Vorsitzende des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“, Holger Schulz, am Montagabend in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses. Dorthin ist er eingeladen, um die Stadträte über den aktuellen Stand des Kampfes für eine bessere Gesundheitsversorgung zu informieren. Seit mittlerweile drei Jahren ist dafür die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus im Gespräch. Doch ein MVZ als Start gibt es noch immer nicht.