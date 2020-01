Uber 100 Polizeibeamte haben am Donnerstag im Landkreis Stendal Durchsuchungen vorgenommen. Der Vorwurf: Bandenkriminalität.

Landkreis Stendal/Schönhausen (vs) l Eine Vielzahl von Durchsuchungen hat am Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stendal im Landkreis aufgrund von Beschlüssen des Amtsgerichts durch das Polizeirevier Stendal stattgefunden. Unter anderem auch bei einem Schönhauser. Am Einsatz waren über 100 Beamte der Kriminal-und Schutzpolizei, der Landesbereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes sowie der Staatsanwaltschaft Stendal beteiligt.

Elf erwachsenen Beschuldigten aus dem Landkreis Stendal wird vorgeworfen, seit September 2017 im Bereich Osterburg und anderen Orten des Landkreises Stendal als Bande Diebstähle in besonders schwerem Fall, Brandstiftungen und in einem Fall das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion begangen zu haben. Zwei weiteren, ebenfalls erwachsenen, Beschuldigten wird der Vorwurf der Begünstigung und der Hehlerei gemacht.

Gegenstand des bandenmäßigen Handelns waren nach derzeitigem Stand der Ermittlung vordringlich Einbrüche in größere Betriebe sowie Dieseldiebstähle an Baufahrzeugen in großem Umfang. In mehreren Fällen wurde vorsätzlich an Fahrzeugen und Objekten Feuer gelegt.

Suche nach Diebesgut

Die Durchsuchungen dienten im Wesentlichen dem Auffinden des Diebesgutes, insbesondere Rasentraktoren, Motorkettensägen, hochwertigem Werkzeug und einer durch die Beschuldigten betriebenen „Dieseltankstelle“, informiert die Polizei.

Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von knapp zwei Millionen Euro aus. Aufgrund der Vielzahl der zu durchsuchenden Objekte kann zu den Ergebnissen der Durchsuchung derzeit keine Auskunft erteilt werden. Auch zu weiteren Einzelheiten der Tatumstände und der Beschuldigten wird aus ermittlungstaktischen Gründen momentan keine weitere Auskunft erteilt.