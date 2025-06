Ausschuss vom Verbandsrat tagt in Sandau und befasst sich mit der Zukunft von Grundschulen, Kitas und Horten.

Zur Tagung des Sozialausschusses in der Grundschule Sandau hatten sich über 60 interessierte Bürger – vor allem Eltern, Feuerwehrleute und Ratsmitglieder – eingefunden. Erstmals leitete Doreen Altmann (links) die Sitzung.

Elbe-Havel-Land. - Quasi in die „Höhle des Löwen“ begeben hat sich der Sozialausschuss des Verbandsgemeinderates, als er in der Grundschule Sandau tagte. Denn ausgerechnet hier sollte eine Beschlussempfehlung für den Rat zur Schließung eben dieser Einrichtung gefasst werden. Was dafür sorgte, dass neben Elternvertretern aus Schulen und Kitas sowie Feuerwehrleuten auch viele Sandauer zugegen waren.