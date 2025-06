Seit 1. Mai werden bei neuen Personalausweisen und Reisepässen nur noch digitale Fotos akzeptiert. Ab sofort werden keine Fotos in Papierform mehr verwendet. Was Antragsteller jetzt in Zerbst beachten müssen.

Der kleine Magnus will mit seinen Eltern an die polnische Ostsee in den Urlaub. Dazu braucht er einen Reisepass. Mutter Anne-Marie Körner (rechts) gibt ihr Besten, den kleinen Racker ruhig zu halten. Einwohnermeldeamtsmitarbeiterin Doreen Felgner ist gerne behilflich.

Zerbst - Seit 1. Mai werden von Einwohnermeldeämtern und den Ausländerbehörden eigentlich keine Passfotos in Papierform mehr akzeptiert. Auch in Zerbst sollte es so sein. Die Standortfrage des benötigten Gerätes war geklärt, der Anschluss geschaffen, nur die Geräte wurden nicht rechtzeitig geliefert. Also konnte nach der bisherigen, alten Verfahrensweise weiter gearbeitet werden. Ab sofort wird sich das ändern.