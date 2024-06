Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Der 9. Juni, also der kommende Sonntag, ist offizieller Wahltag für die Europa- und die Kommunalwahl. In Havelberg wird jedoch bereits für Europa gewählt. Allerdings nur als Test. Was bedeutet, dass diese Wahlergebnisse nur inoffiziellen Charakter haben. Die Gymnasiasten sind an der Reihe, probehalber ihre Stimme für die Europawahl abzugeben, wozu ihnen auch der originale Stimmzettel ausgehändigt wird. „Oh ist der aber lang“, ist in der Klassenstufe 8, die am Montag als erste an der Reihe ist, immer wieder zu hören. – Immerhin 34 Parteien und Gruppierungen bewerben sich darauf um einen Platz im Europaparlament.