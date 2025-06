Geschäftsleute in Havelberg im Kreis Stendal befürchten längere Straßensperren. Wie der Straßenbau in der Uferstraße an der B107 sich auf die Stadt auswirkt.

Havelberg. - Seit einigen Tagen ist die Steinstraße in Havelberg wegen der Bauarbeiten in der Uferstraße (B107) zu einer Sackgasse geworden. Was passiert jetzt in der kleinen Stadt im Kreis Stendal?