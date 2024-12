Für schöne Ortsbilder in Havelberg und den Dörfern und Nahrung für Insekten hat die Hansestadt 17.000 Blumenzwiebeln bereitgestellt. Viele Helfer sind aktiv.

Hansestadt Havelberg will im Frühling weiter aufblühen

Unterstützt von den Freiwilligendienstleistenden Johannes vom Biosphärenreservat sowie Francesca und Stacy aus dem „Regenbogen“ brachten Kinder aus dem „Zwergenland“ in Havelberg Blumenzwiebeln in die Erde.

Havelberg. - Schnell graben sich die Bohrer vor dem Eingangsbereich der Kita „Zwergenland“ in Havelberg in den Boden. Hausmeister Andreas Brütt und Johannes Klaming vom Biosphärenreservat bereiten die Löcher vor, in die die Kinder dann viele Blumenzwiebeln stecken. Mit dabei auch zwei Freiwilligendienstleistende aus der benachbarten Kita „Regenbogen“. Alle freuen sich schon jetzt auf eine bunte Blütenpracht im Frühling. Möglich macht das die Pflanzaktion der Hansestadt mit 17.000 Frühblühern. Dabei geht es nicht nur um Freude für Einwohner und Gäste, sondern auch um Insekten.