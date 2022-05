Haus der Flüsse: Mit einem Anruf hat er den Job in Havelberg

Havelberg - Jasper ist in Goldbeck zu Hause. Seit dem Sommer 2021 hat er sein Abitur vom Gymnasium in Osterburg in der Tasche. „Aber ich wollte danach erst einmal ein Jahr Pause von der Schulbank und etwas anderes machen.“ So entschied er sich, täglich mit dem Motorrad nach Havelberg zu fahren.